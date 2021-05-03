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HaberlerGündem3. SayfaTACİZCİ TURİST! Kadın polise ahlaksız teklif! - Haberler
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Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turiste gözaltı

Antalya'da iğrenç bir olay meydana geldi. Kentte bir turist, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" sözleriyle tacizde bulundu. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34),gözaltına alındı

TACİZCİ TURİST! Kadın polise ahlaksız teklif! - Haberler
Kadın polise ahlaksız teklif!
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DHA

Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

MASKE TAKMAMAKTA ISRAR ETTİ

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

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