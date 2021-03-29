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Tacülmülk kimdir? Tacülmülk nasıl vefat etti? Tacülmülk'ün görevi nedir?

Büyük Selçuklu Devleti devlet adamları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mehmet Bozdoğan'ın canlandırdığı Tacülmülk karakterinin tarihteki önemi merak konusu oldu. Tacülmülk kimdir? Tacülmülk nasıl vefat etti? Tacülmülk'ün görevi nedir?

Tacülmülk kimdir? Tacülmülk nasıl vefat etti? Tacülmülk'ün görevi nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan tarihi karakterler dizinin takipçileri tarafından sık sık araştırılıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet adamı olarak yer alan Tacülmülk kimdir? Tacülmülk nasıl vefat etti? Tacülmülk'ün görevi nedir?

TACÜLMÜLK KİMDİR?

Tâcülmülk veya tam adıyla Ebü’l-Ganâim Tâcülmülk İbn Dârüst Merzübân b. Hüsrev Fîrûz-ı Şirâzî, (1046-Şubat 1093),Büyük Selçuklu İmparatorluğu veziri.

İranlı vezir ailesinden gelen Tâcülmülk Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kumandanlarından Serheng Savtegin'in hizmetinde bulunduktan sonra Selçuklu sarayına girdi ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Terken Hatun'un vezirliğine yükseldi. Kendisine rakip olarak gördüğü Nizâmülmülk aleyhine çalışmalar yürütüp Sultan I. Melikşah'ı Nizâmülmülk aleyhine kışkırtmaya çalışarak gözden düşürmeye çalıştı.

Nizâmülmülk'ün fakih ve sufîlere yaptığı yardımla İstanbul'un dahi fethedilebileceğini söylemesi üzerine Melikşah, Nizâmülmülk'ü azletmeye karar verdi ve bu kararını Nizâmülmülk'e bildirdi ancak Melikşah vezirini azletmeden Bağdat'a yürüdü. Bu seyahat sırasında Nizâmülmülk, Nihavend yakınlarında bir bâtınî fedai tarafından öldürüldü. Bazı kaynaklar katili bu cinayete azmettirenler arasında Tâcülmülk’ün adınıda zikreder.

TACÜLMÜLK NASIL VEFAT ETTİ?

Nizâmülmülk'ün ölümünün ardından I. Melikşah, Tâcülmülk'ü vezir tayin etti. I. Melikşah'ın kısa bir süre sonra ölümünün ardından Terken Hatun ile anlaşarak çocuk yaştaki Mahmud'u sultan ilan ettiler ve Tâcülmülk vezirliğe getirildi. Berkyaruk ile Terken Hatun'un arasında yapılan savaşta Terken Hatun'un ordusunun başında yer alan Tâcülmülk yenilgiden sonra kaçarken yakalandı. Berkyaruk, kabiliyetli bir vezir olduğu için Tâcülmülk'ü vezir tayin etmek istedi ancak Nizâmülmülk'ün ölümünde parmağı olduğunu düşünen Nizâmülmülk'ün oğlu ve naibi, taraftarlarına Tâcülmülk'ün öldürülmesi gerektiğini söylediler. Sonunda Şubat 1093'te Tâcülmülk öldürülüp cesedi parçalandı.

Tâcülmülk, Bağdat'ta Tâciyye Medresesi'ni yaptırmıştır.

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