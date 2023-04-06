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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

Sırp futbolcu Dusan Tadic, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye aşağılayıcı harekette bulundu.

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  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Feyenoord ile Ajax arasındaki Hollanda Kupası yarı final maçında milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında gerilim yaşandı. 

     
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Takım arkadaşı Oussama Idrissi ile birlikte saha kenarında orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye Ajax'lı futbolcu Tadic'in yaptığı çirkin hareketler maçın durmasına neden oldu.

     
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Yere düşürdüğü milli futbolcunun ayağana basan Sırp futbolcu, sonrasında çirkin bir el hareketi çekti.
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Daha önce ülkemizdeki depremzedeler için hazırlanan özel pazubandını takmayan Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilimle gündem olmuştu. 
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    ORKUN KÖKÇÜ İLE DALGA MI GEÇTİ?

    Mücadelede Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği iddia edildi.
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Öte yandan Orkun Kökçü, De Kuip'te Klaasen'in kafasına çakmak isabet edip maçın durmasıyla ilgili, "İlk anda fark etmedim. Hakeme de biraz fazla tepki verdim. Sonra Klaasen'i cisim isabet ettiğini gördüm. Böyle büyük bir maçta bunun gibi davranışların yeri yok" diye konuştu.
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

    Milli futbolcumuz geçen haftalarda Tadic'in elini sıkmamış ve dünya basını uzun süre bu olayı konuşmuştu.
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!
  • Tadic'ten Orkun Kökçü'ye skandal hareket!

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