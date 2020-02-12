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Tahakkuk ne demek? Tahakkuk nasıl yazılır? TDK imla: Tahakkuk

Tahakkuk kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Tahakkuk sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Tahakkuk ne demek?

Tahakkuk sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TAHAKKUK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tahakkuk şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "takahhuh, tahakkuh" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'tahakkuk'dur. 

TAHAKKUK NE DEMEK? KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Gerçekleşme, yerine gelme' anlamına gelen tahakkuk, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. 

 

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