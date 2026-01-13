Tahkim Kurulu, bahis oynayan 57 futbolcunun cezalarını onadı!
Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları tespit edilen ve 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun cezalarını onadı.
Giriş: 13.01.2026 - 22:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:49
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.
