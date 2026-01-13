Habertürk
Habertürk
        Tahkim Kurulu, bahis oynayan 57 futbolcunun cezalarını onadı! - Futbol Haberleri

        Tahkim Kurulu, bahis oynayan 57 futbolcunun cezalarını onadı!

        Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları tespit edilen ve 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun cezalarını onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:49
        57 futbolcunun bahis cezaları onandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

        TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

