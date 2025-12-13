Habertürk
        Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı! - Beşiktaş Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarıyla nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 700 bin TL para cezasını kaldırdı.

        Giriş: 13.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.12.2025 - 20:55
        Tahkim'den Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi.

        Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.

