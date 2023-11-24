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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Tahkim Kurulu'ndan Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim! - Trabzonspor Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim!

        Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın cezalarında indirime gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:58
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        Timur ve Doğan'ın cezasına indirim!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalarda indirim yaptı.

        TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına verdiği röportajda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ertuğrul Doğan'ın itirazını incelediği belirtildi.

        Kurulun, başkan Doğan'ın cezasının 30 gün ve 142 bin 857,14 lira şeklinde düzeltilmesine karar verdiği aktarıldı.

        Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle verilen 200 bin lira para cezasının ise onandığı ifade edildi.

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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a medyaya verdiği demeçte yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle uygulanan 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin para cezasında da indirime gidildi. Hak mahrumiyetinin 21 güne, para cezasının da 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

        ENES ÜNAL, MENAJER BATUR ALTIPARMAK'A 150 BİN EURO ÖDEYECEK

        Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına karşı yaptığı itirazı da inceledi.

        Karara göre Enes Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin Euro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin Euro ödenmesine karar verildiği belirtildi.

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