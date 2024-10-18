Tahkim Kurulu'ndan hakemlere ret!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, sezon başında liste dışı kalan hakemlerin yaptığı itirazı reddetti.
TFF Tahkim Kurulu, sezon başında liste dışı kalan Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hakan Ceylan gibi 19 kişinin yer aldığı hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti. Bu isimler bu sezon görev yapamayacak.
İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:
2. E.2024/311 – K.2024/400
Hakem Abdulkadir Bitigen'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 25.07.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem Listelerine" karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 06.09.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
5. E.2024/416 – K.2024/403
Hakem Bahattin Şimşek'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
6. E.2024/417 – K.2024/404
Hakem Burak Şeker'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
7. E.2024/418 – K.2024/405
Hakem Erdem Bayık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
8. E.2024/419 – K.2024/406
Hakem Hakan Ceylan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
9. E.2024/420 – K.2024/407
Hakem Kutluhan Bilgiç'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
10. E.2024/421 – K.2024/408
Hakem Mert Güzenge'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
11. E.2024/422 – K.2024/409
Hakem Murat Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
12. E.2024/423 – K.2024/410
Hakem Mustafa Sönmez'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
13. E.2024/424 – K.2024/411
Hakem Serkan Ok'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
14. E.2024/425 – K.2024/412
Hakem Serkan Tokat'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
15. E.2024/426 – K.2024/413
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
16. E.2024/427 – K.2024/414
Gözlemci Alpaslan Dedeş'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
17. E.2024/428 – K.2024/415
Gözlemci Emre Altun'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
18. E.2024/429– K.2024/416
Gözlemci İsmail Şencan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
19. E.2024/430– K.2024/417
Gözlemci Mesut Çarık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
20. E.2024/431 – K.2024/418
Gözlemci Orkun Aktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
21. E.2024/432 – K.2024/419
Gözlemci Süleyman Abay'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
22. E.2024/433 – K.2024/420
Gözlemci Taner Gizlenci'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir.