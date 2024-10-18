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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tahkim Kurulu'ndan hakemlere ret! - Futbol Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan hakemlere ret!

        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, sezon başında liste dışı kalan hakemlerin yaptığı itirazı reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 21:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 21:30
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        Tahkim Kurulu'ndan hakemlere ret!
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        TFF Tahkim Kurulu, sezon başında liste dışı kalan Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hakan Ceylan gibi 19 kişinin yer aldığı hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti. Bu isimler bu sezon görev yapamayacak.

        İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

        2. E.2024/311 – K.2024/400

        Hakem Abdulkadir Bitigen'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 25.07.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem Listelerine" karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 06.09.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        5. E.2024/416 – K.2024/403

        Hakem Bahattin Şimşek'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

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        6. E.2024/417 – K.2024/404

        Hakem Burak Şeker'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        7. E.2024/418 – K.2024/405

        Hakem Erdem Bayık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        8. E.2024/419 – K.2024/406

        Hakem Hakan Ceylan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        9. E.2024/420 – K.2024/407

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        Hakem Kutluhan Bilgiç'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        10. E.2024/421 – K.2024/408

        Hakem Mert Güzenge'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        11. E.2024/422 – K.2024/409

        Hakem Murat Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        12. E.2024/423 – K.2024/410

        Hakem Mustafa Sönmez'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

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        13. E.2024/424 – K.2024/411

        Hakem Serkan Ok'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        14. E.2024/425 – K.2024/412

        Hakem Serkan Tokat'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        15. E.2024/426 – K.2024/413

        Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        16. E.2024/427 – K.2024/414

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        Gözlemci Alpaslan Dedeş'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        17. E.2024/428 – K.2024/415

        Gözlemci Emre Altun'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        18. E.2024/429– K.2024/416

        Gözlemci İsmail Şencan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        19. E.2024/430– K.2024/417

        Gözlemci Mesut Çarık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

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        20. E.2024/431 – K.2024/418

        Gözlemci Orkun Aktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        21. E.2024/432 – K.2024/419

        Gözlemci Süleyman Abay'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,

        22. E.2024/433 – K.2024/420

        Gözlemci Taner Gizlenci'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir.

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