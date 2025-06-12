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        Haberler Bilgi Yaşam Takdir teşekkür hesaplama 2025: 5.6.7.8. sınıf ve lise 9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır, hesaplama nasıl yapılır?

        Takdir teşekkür hesaplama 2025: 5.6.7.8. sınıf ve lise 9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır, hesaplama nasıl yapılır?

        Okulların kapanmasına kısa süre kala takdir teşekkür hesaplama işlemleri öne çıkıyor. MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin başarı durumları yıl sonunda puan ortalamalarına göre değerlendirilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:09
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        Takdir, teşekkür hesaplama işlemi MEB çerçevesinde binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir ve teşekkür kaç puanla alınacağını hesaplamaya çalışıyor. İşte, takdir teşekkür hesaplama işlemleri

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

        Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

        Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

        Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

        Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

        1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

        Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

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        KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

        20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.

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