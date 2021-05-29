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Takip:İstanbul filmi konusu ne? Takip:İstanbul oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve İstanbul'da çekilen yabancı filmlerden biri olarak oldukça popüler olan Takip:İstanbul filmi araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu Fransa yapımı aksiyon filmi Takip:İstanbul filmi konusu ne? Takip:İstanbul oyuncuları kim?

Takip:İstanbul filmi konusu ne? Takip:İstanbul oyuncuları kim?

Sinema severler arasında Taken 2 olarak da anılan Takip: İstanbul filmi konusu ve oyuncuları sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Büyük bir kısmı Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da çekilen fenomen aksiyon filmi Takip:İstanbul konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

TAKİP:İSTANBUL KONUSU NE?

Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija),oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.

TAKİP:İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson .... Bryan Mills
Maggie Grace .... Kim Mills
Famke Janssen .... Lenore "Lennie" Mills-St. John
Rade Šerbedžija .... Murad Hoca
Leland Orser .... Sam Gilroy
Jon Gries .... Mark Casey
D. B. Sweeney .... Bernie Harris
Luke Grimes .... Jamie Conrad
Olivier Rabourdin .... Jean-Claude Pitrel
Kevork Malikyan .... Müfettiş Durmaz
Luenell .... Kim'in Sürüş Eğitmeni
İlkay Akdağlı .... Arnavut İstihbarat Görevlisi

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