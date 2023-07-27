Takipçisi "Baban gördüğünde utanmıyor mu?" dedi! Didem Soydan'dan olay yanıt!

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Didem Soydan'ın son gönderisinin altına takipçilerinden: "Valla bence güzel fotoğraf", "Efsanesin kötü yorumları takma" gibi olumlu yorumlar gelirken, bir kısımdan da, "Edep yahu", "Bu sanat değil", "Ben asla gerici değilim fakat bu abartı" gibi eleştirel yorumlar da geldi.