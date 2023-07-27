Takipçisi "Baban gördüğünde utanmıyor mu?" dedi! Didem Soydan'dan olay yanıt!
Başarılı modellik kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Didem Soydan, bu sefer de takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.
Didem Soydan sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderilerine takipçilerinden gelen yorumlara cevap vermesiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü güzelin bikini altını yayınladığı pozunun altına gelen yoruma verdiği cevap dikkat çekti.
Kendine has cesur bir tarzı olan ve magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren model Didem Soydan, tatil pozlarıyla sosyal medya da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Soğuk içeceğini bacak arasına koyarak verdiği pozu yayınlayan Soydan takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.
Sosyal medya hesabında 728 bin takipçisi olan Didem Soydan'ın son gönderisi sevenleri tarafından 19 binin üzerinde beğeni ve binin üzerinde yorum aldı. Sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım övgü dolu yorum yaparken bir kısımda ünlü modeli eleştirdi.
Didem Soydan'ın son gönderisinin altına takipçilerinden: "Valla bence güzel fotoğraf", "Efsanesin kötü yorumları takma" gibi olumlu yorumlar gelirken, bir kısımdan da, "Edep yahu", "Bu sanat değil", "Ben asla gerici değilim fakat bu abartı" gibi eleştirel yorumlar da geldi.
Soydan’ın gönderisinin altına bir takipçisinden: "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yorumu geldi. Ünlü model cevap olarak: “Sülalem rahat” dedi.
İşte Didem Soydan'ın binlerce yorum alan gönderisi...