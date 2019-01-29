Kaza; İstanbul'da, D -100 Karayolu Edirne yönünde meydana geldi. M. K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, B. K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan M. K. idaresindeki otomobil takla attı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada alkollü olduğu idda edilen otomobil sürücüsü M. K, takla atan araçtan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.