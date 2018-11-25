Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, aynı yönde seyreden Mithat Biçer (51) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle Mithat Biçer (51) idaresindeki otomobil takla attıktan sonra savrularak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada, sürücü Mithat Biçer (51) ile otomobillerde bulunan İbrahim Ulukul (38), Selda Tuncel (19), İbrahim Karabulut (18) ve kimliği belirlenemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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