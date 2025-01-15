İstanbul toplu taşıma zammı son dakika belli oldu. UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri değişti. Bu gelişme sonrası megakentte ikamet etmekte olan vatandaşlar, yeni ve güncel taksi tarifesi için arama motorlarına yöneldi. ‘’2025 İstanbul’da taksi açılış ücreti ne kadar oldu, taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Güncel taksimetre açılış fiyat tarifesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, İstanbul taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte, 2025 İstanbul taksi zammı son durum…