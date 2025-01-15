Taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? 2025 İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti kaç TL oldu?
Son dakika haberi… İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME toplantısında alınan karara göre, megakentte toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda İstanbul taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri artış yaşadı. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş ''İstanbul'da taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ocak zammı ile kısa mesafe ücreti 135 lira oldu. Peki, 2025 İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte İstanbul taksi zammı sonrası açılış ve kısa mesafe ücretleri...
İstanbul toplu taşıma zammı son dakika belli oldu. UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri değişti. Bu gelişme sonrası megakentte ikamet etmekte olan vatandaşlar, yeni ve güncel taksi tarifesi için arama motorlarına yöneldi. ‘’2025 İstanbul’da taksi açılış ücreti ne kadar oldu, taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Güncel taksimetre açılış fiyat tarifesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, İstanbul taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte, 2025 İstanbul taksi zammı son durum…
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım için zam talebi belli oldu.
6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.
Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
Böylece İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam yapıldı. Buna göre; otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretlerinde yüzde 35 artış yaşadı.
İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2025: TAKSİ AÇILIŞ VE İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.
Buna göre, taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.
Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya,
Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya,
Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.
Yeni ücretler şöyle:
Tam elektronik bilet ücreti: eski 20 liradan 27 liraya
Öğrenci: 9.76 liradan 13,18 liraya
Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 liradan 19,33 liraya
Tam mavi kart aylık ücreti: 1570 liradan 2 bin 120 liraya
Öğrenci mavi kart aylık ücreti: 282 liradan 381 liraya
Marmaray tam parkur ücreti: 44,27 liradan 59,76 liraya
Metrobüs tam parkur ücreti: 29,69 liradan 40,08 liraya
Metrobüs öğrenci: 9,76 liradan 13,17 liraya yükseldi.
ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.