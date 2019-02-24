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İstanbul'da, edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan taksi sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı Metin K., Yakup İ. ve Mehmet E.'yle yola çıktı. Yolda Yakup İ.'nin kusması üzerine sürücü Kahraman ile üç şüpheli arasında tartışma yaşandı.
ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜLER
AA ve DHA'da yer alan haberlere göre tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek şüphelilerden Metin K. ve Yakup İ. tarafından feci şekilde dövüldü. Darp sonucu başına aldığı darbelerle ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
"GÜN DOĞMADAN İŞİNE BAŞLARDI"
Adli Tıp Kurumu'nda babasının cenazesini bekleyen Özgür Kahraman da olayla ilgili olarak, "Müşterileri alıyor, olay İçerenköy'de mezarlığın orada bir yerde gerçekleşiyor. Emniyet ifadesine göre darp ediyor ve ölümüne sebep oluyorlar. Hiçbir şekilde, hiç kimse ile bir husumetimiz yok. Çok güzel bir ailemiz vardı. Ekmek parası için çalışan bir insan. Sabah güneş doğmadan yola çıkan, rızkını arayan bir insandı" dedi.
MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Kahraman'ın duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin, "Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu. Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşı ise "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu. Olayın ardından çalışma başlatan polis, akşam saatlerinde şüphelileri yakaladı.
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