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Taksi ücretlerine zam yapıldı! Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. Elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışı yapıldı. UKOME tarafından alınan karar sonrasında İstanbul'da indi, bindi taksimetre fiyatları ve taksi açılış ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte taksi zammı sonrasında kilometre başına alınan ücret ile 2023 indi bindi fiyatları...

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  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine  29.10 oranında zam geldi. Yapılan zammın ardından taksimetre ücretleri gündemdeki yerini aldı. Taksimetre açılış fiyatları, indi bindi ücretleri ve kilometre başına alınan ücret Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından açıklandı. Peki, "İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç geldi, indi bindi ve açılış ücretleri kaç TL oldu?" İşte 2023 İstanbul yeni taksi tarifeleri...
  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    KISA MESAFE TAKSİ 40 TL

    Taksi açılış ücreti yüzde 29 artışla 9.80 TL’den 12.95 TL'ye kısa mesafe ücreti ise yüzde 43 artışla 28 TL’den 40 TL'ye çıktı. Minibüs indi bindi ücreti yüzde 33 artışla 5.25 TL’den 7 TL'ye yükseldi.

    Okul servisi ücreti 1 km için yüzde 20 artışla 660 TL’den 792 TL'ye çıktı

     
  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerinin en son 6 Nisan 2022'de düzenlendiğine vurgu yaptı. O tarihten bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3.67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL’ye göre) ve enflasyonun yüzde 25.35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre) arttığına dikkat çekildi.

     
  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? 

    28 lira olan taksi bindi ücreti gelen zam sonrasında 40 TL'ye çıktı.

     
  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    TAKSİLERDE TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? 

    Sarı taksilerde taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL'ye çıkardı.

     
  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    TAKSİLERDE MESAFE ÜCRETİ NEKADAR? 

    Sarı taksilerde mesafe ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL'ye yükseldi.

     
  • Taksi ücretlerine zam geldi! 2023 Zam sonrası indi bindi taksimetre fiyatı ne kadar oldu?

    ZAMLI TARİFE 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

    Toplu taşımadaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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