İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine 29.10 oranında zam geldi. Yapılan zammın ardından taksimetre ücretleri gündemdeki yerini aldı. Taksimetre açılış fiyatları, indi bindi ücretleri ve kilometre başına alınan ücret Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından açıklandı. Peki, "İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç geldi, indi bindi ve açılış ücretleri kaç TL oldu?" İşte 2023 İstanbul yeni taksi tarifeleri...