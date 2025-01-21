Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taksici panik butonuna bastı! Zehir tacirleri yakalandı | Son dakika haberleri

        Taksici panik butonuna bastı! Zehir tacirleri yakalandı

        İstanbul Bahçelievler'de bir taksici, aracına binen zehir tacirlerinin uyuşturucu ticaretine tanık olunca panik butonuna bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin üstlerinde ve Esenyurt'taki bir eve düzenledikleri operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ve nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panik butonuna bastı! Zehir tacirleri yakalandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahçelievler'de bindiği taksiyle gittiği sokakta uyuşturucu alan yapan şüpheli ve yanındakiler şoförün panik butonuna basması üzerine gelen polis ekiplerine mukavemet etti.

        DHA'nın haberine göre polislerin alkollü olduğunu öne süren 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve Esenyurt'taki bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Olay, 19 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. F.K. isimli taksi şoförü ile yapılan görüşmede, Mahmutbey Caddesi'nden yolcu olarak bir kişiyi taksiye aldığını ve yolcunun Merter civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını gördüğünü söyledi. Taksici daha sonra da kendisini alıkoyarak şüpheliyi aldığı yerde indirdikten sonra panik butonuna bastığını belirtti.

        REKLAM

        POLİSE 'ALKOLLÜSÜNÜZ' DİYEREK SALDIRDILAR

        Şikayetin ardından başlatılan çalışmada şüphelinin B.E. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yanında bulunan F.E., H.E. ve Y.E. ile birlikte gözaltına almaya çalışıldığı sırada şüpheliler polis ekiplerine mukavemet etti. Şüpheliler polise 'alkollüsünüz' diyerek kurtulmaya çalıştı ancak takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplamda 7,2 gram gelen marihuana maddesi, 24 bin 180 lira, 50 euro, 200 dolar para ele geçirildi.

        POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

        Aramalar sonrasında B.E. isimli şüpheli, ticari takside kendisinin olduğunu ve uyuşturucu madde satışını kendisinin yaptığı itiraf etti. Buradan yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin bir parçası olduğunu belirlediği S.T. ve O.G.'nin Esenyurt, Zafer Mahallesi'nde bulunan adresine baskın düzenledi. Baskında şüpheliler etkisiz hale getirilirken, adreste yapılan aramalarda ise 230 gram skunk, 12 gram esrar, 0,90 gram cannabionid, 1 adet hassas terazi, 9 bin lira ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Konutta kadının yükselişi
        Konutta kadının yükselişi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"