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HaberlerGündem'Taksici, tartıştığı Faslı kadını darp edip araçtan attı' iddiası! - Haberler

Akılalmaz iddia: Taksici, Faslı kadını darp edip araçtan attı

Taksicilerle ilgili şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor. İşte o taksicilerden biri bu kez akılalmaz bir şiddet iddiasıyla suçlanıyor. İstanbul Beyoğlu'nda bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Polis, kadını araçtan attığı iddia edilen taksi sürücüsünü arıyor

taksici şikayeti

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksicinin, Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden attığı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre olay, Dolapdere'de perşembe günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Fas uyruklu Sara Finai, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurduğu taksiye bindi. Finai, taksi sürücüsüne Kurtuluş'a gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise bunun yerine onu Ortaköy'e götürdü. Taksicinin kendisini farklı yere götürdüğünü anlayan Faslı kadın, tercümanlık da yapan tanıdığı başka bir taksiciyi telefonla aradı. Tanıdığı taksiciye durumu anlatan kadın, telefonu vererek iki taksiciyi görüştürdü.

Bu konuşmanın ardından da taksici aracını geri çevirerek Sara Finai'yi bu sefer Dolapdere'ye getirdi. Kadın, bir türlü istediği yere götürmeyen taksici ile tartışmaya başladı. Aracını durdurarak kadını darp eden taksici, bir süre sonra kadını taksiden atarak oradan uzaklaştı. Yere düşen kadın, ayağından ve kolundan yaralandı.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen tanıdığı taksici kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Faslı Sara Finai, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek kendisini darp edip taksiden attığını iddia ettiği taksiciden şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, taksiciyi yakalamak için  çalışma başlattı.

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