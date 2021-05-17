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HaberlerGündem3. SayfaTACİZ... Son dakika: Tacizci taksiciyi meslektaşları dövdü!
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Tacizci taksiciyi meslektaşları dövdü!

İstanbul Esenyurt’ta bir taksiye binen kadın müşteri, iddiaya göre sürücü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının, yaşadıklarını taksi durağına bildirmesi üzerine taksi sürücüleri, arkadaşlarına meydan dayağı attı. Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

TACİZ... Son dakika: Tacizci taksiciyi meslektaşları dövdü!
Tacizci taksiciyi meslektaşları dövdü!
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İHA

İstanbul Esenyurt'ta, geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti. Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi.

SÜRÜCÜYÜ DURAĞA ÇAĞIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre “Sarkıntılık” yaptığını iddia ettiği taksi sürücüsünü şikayet eden kadın, daha sonra taksi durağından ayrıldı. Duyduklarına sinirlenen taksi sürücüleri akşam saatlerinde toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

TAKSİCİ İDDİAYI YALANLADI

Taksi durağına gelen ve iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu.

“TAKSİ ŞOFÖRÜNE MEYDAN DAYAĞI”

Ancak arkadaşları, “kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?” diyerek sürücüyü dövmeye başladılar.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BIRAKMADILAR

Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı. Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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