Orta Doğu merkezli araç çağırma şirketi Careem, geçtiğimiz günlerde Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesi, taksi imajının ve standartların yükseltilmesi için bir anlaşma imzaladı.
Hem kullanıcıların hem de taksi şoförlerinin güvenliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, Türkiye'de tamamen yasal çerçeve içerisinde ve sarı taksilerle yola devam ettiklerini belirtti.
Careem olarak kaptanlara çok düşük bir sabit ücret uyguladıklarını ve böylece kaptanların her yolculuktan, özellikle de uzun mesafeli olanlardan daha fazla kazanç sağlayabildiğini anlatan Manna, Türkiye’deki işlerinin giderek büyüdüğünü vurguladı.
Manna, "Türkiye bizim için büyük bir potansiyel. Ancak öncelikli olarak İstanbul ve Adana’daki hizmetimize odaklanmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer illerde de aktif olma planlarımız var. Hizmetlerimizi Türkiye geneline yaygınlaştırmak, iş imkanları sunmaya devam etmek ve yerel girişimleri desteklemeye devam etmek istiyoruz" dedi.
'TAKSİCİLER İLE YENİ PROJELER YOLDA'
Yapılan anlaşma ile bünyelerinde bulunan taksi sayısında artış yaşadıklarını aktaran Manna, "Bine yakın üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile yaptığımız işbirliği sayesinde sistemimizdeki taksi sayısında artış oldu. Careem ile BTD arasında yapılan sponsorluk anlaşması Türkiye’deki taksi imajı ve kalitesinin yükseltilmesine odaklanıyor" dedi.
Kaptanlara gerekli eğitimleri verebilmek için bir Operasyon Merkezi de açtıklarından bahseden Manna, "BTD bu eğitimlerin organize edilmesinde, etkinlikler düzenlenmesinde ve taksi kaptanlarından geri bildirimler toplanıp Careem ile paylaşılarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasında Careem’e destek verecek. BTD ve Careem, taksi kaptanları için yeni ortak projeler hazırlayacak ve hizmet araçlarının iyileştirilerek en yüksek kalite seviyesine çıkarılması için birlikte çalışacak" ifadesini kullandı.
Careem’in yolcu güvenliği anlamında bir dizi yeni projeyi hayata geçirdiğini anlatan Manna, "Müşterilerimizin yaptıkları yolculukları arkadaşları ve akrabalarıyla paylaşarak onlara yolda olduklarını ve yolculuklarını online olarak takip edebileceklerini bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca yolculuk sırasında hem müşteriler hem de kaptanlar için sesli destek sistemimiz bulunuyor" dedi.
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