Kredi kartı harcamalarında uygulanan taksit sayıları dün BDDK'nın yaptığı yönetmelik değişikliğiyle sektörlere göre farklılaşan sayılarda artırıldı. Bugün uygulamaya alınan başka bir kararla da kredi kartı borçlarının minimum ödeme tutarı oranı gevşetildi.

Hatırlanacağı üzere Dolar/TL'nin 7.20 üzerine fırladığı, Türkiye'nin 2018 ağustos ayında yaşadığı kur şokunun ardından, başta elektronik cihazlar olmak üzere dolarizasyonu artıran ithal ürünlerdeki talebi azaltmak ve cari açığı düşürmek için bir dizi önlemler alınmış ve taksit sayıları düşürülmüştü.

'Dengelenme' sürecinin başlamasıyla birlikte taksitlerdeki üst limit kademe kademe artırıldı.

Aşağıdaki tabloda 2018 yazından bugüne bakıldığında kredi kartlarında çeşitli mal ve hizmetlere uygulanan vadeli satışlardaki değişim görülebilir.

İlk olarak turizm sektöründe erken rezervasyonların başladığı kasım ayında taksit sayısı 6 aydan 9 aya çıkarılırken, 2019 ocak ayında da 3 bin lira altı televizyonlar için 3 olan sınır 9 aya yükseltilmiş, borsadaki Vestel ve Arçelik hisseleri yükselmişti.

Bunu kuyum sektörü izledi ve sıfır olan taksit sayısı 4 aya çıkarıldı. Yapılan son düzenlemeyle ithalatın yüksek olduğu elektronik cihazlar için de vadeler artırılırken, evlilik yoğun olduğu yaz ayında mobilya grubunda taksit sayısı 18 aya çıkarıldı.

BDDK Başkanı Mehmet Akben, "Düzenlemeler bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

BDDK'nın attığı adım TÜİK verilerindeki hanehalkının içinde bulunduğu mali durum, tüketici güven endeksi ve tüketim malı satın almanın uygunluğuna dair yönelik eğilimlerle de örtüşüyor.

Kasım ayında toparlanan ve ilk çeyrekte yatay seyre geçen eğilim yerel seçimin sonuçlanmasıyla bir anda artsa da başta İstanbul seçimlerinin yenilenecek olması ve küresel bazda bozulan havayla birlikte yeniden düşüşe geçtiği görülüyor.