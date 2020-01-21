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Ticaret Bakanlığı, cep telefonları, tabletler, televizyonlar ve beyaz eşyanın taksitli satışlarında uygulanan "en uzun vadeleri" yeniden belirledi.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmî Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde şöyle denildi:

"Birinci fıkradaki süre;

- fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

- video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

- buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır."

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca yapılan değişiklikle, fiyatı

3.500 TL'nin üzerindeki cep telefonu satışlarında taksit sayısı altından üçe indirilmiş; ilgili yönetmelik 14 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.