Game of Thrones, 8'inci sezonu dünya çapında hayranları tarafından ilgiyle takip edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de dizinin hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.

Özellikle dizinin 3'üncü bölümünde Maisie Williams tarafından canlandırılan Arya Stark karakteri büyük savaşta ön plana çıkmıştı. Bunun üzerine IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani Twiter hesabından, "Keşke Arya Stark'ı bir sonraki kabinemizde Bakan yapabilseydik" paylaşımında bulundu.