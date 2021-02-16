Ünlü oyuncu aşı oldu 0:00 / 0:00

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Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

Oyuncu Talat Bulut da koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Bulut, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

64 yaşındaki Talat Bulut, gönderisinde, "Haydi bakalım! Değerli 083 Numaralı Aile Hekimliği sağlık çalışanlarımıza ve Birsen Tetik'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun videoda, "Gençlik başımda heyecan. İlk aşım, ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan Covid-19 musun sen? Yoksa mutasyona uğrayan virüs müsün sen? Dağılın len, ben geliyorum! Canım Birsen Hanım, teşekkür ederim" şeklinde konuştuğu da duyuluyor.