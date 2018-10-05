Talat Bulut, Ece Erken'e 100 bin liralık dava açtı!

Oyuncu Talat Bulut, “Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Ece Erken’e dava açtı. Bulut, “Ece Erken kendini yargıç yerine koyarak bana yargısız infaz yaptı. Beni tacizci aktör gibi lanse etti” dedi