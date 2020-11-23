Talat Bulut, Yasak Elma dizisinden ayrılıyor. Şimdiye değin birçok dizi ve filmde rol alan Talat Bulut 64 yaşındadır. İşte Talat Bulut hakkında merak edilenler...
TALAT BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.
Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.
Talat Bulut'un Oynadığı Diziler
Yasak Elma / Halit / 2018
Göç Zamanı / Yılmaz / 2015
Göç / Yılmaz / 2012
Kasaba / Mümtaz / 2009
Annem / Musa / 2007-2008
Saklambaç / Coşkun / 2005
Aşk Olsun / Timur / 2003
Talat Bulut'un Oynadığı Filmler
Vezir Parmağı / 2016
Mucize / Mahir / 2014
Mutluluk / İrfan / 2007
Melekler Evi / Ahmet / 2000
Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000
Cemile / 1996
Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994
Herşeye Rağmen / Hasan / 1988
Buralı Olmayan Biri / 1988
Kurtar Beni / Salih / 1987
Yunus Emre / Yunus Emre / 1986
Yapayanlız / 1986
Su / Merdan / 1986
Son Urfalı / Şehmuz / 1986
Prenses / Talat / 1986
Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985
Kurbğgalar / Ali / 1985
Karanfilli Naciye / Tarık / 1984
Firar / Mahmut / 1984
Fidan / Engin / 1984
Derman / Tahsin / 1983
Çayda Çıra / Yusuf / 1982
Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982
Göl / Hasan / 1982
Yılani Öldürseler / Ali / 1981
Takas / 1980
Beni Böyle Sev / Murat / 1980
Hazal / 1979
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