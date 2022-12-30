Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye konuğu Talat Bulut evli mi?
ABONE OL

Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Talat Bulut evli mi?

Yılbaşı özel O Ses Türkiye konuğu ünlü oyuncu Talat Bulut hayatı ve kariyeri televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde rol alan Talat Bulut biyografisini sizler için derledik. İşte Yılbaşı özel O Ses Türkiye konuğu Talat Bulut'un hayatı ve kariyeri...

Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye konuğu Talat Bulut evli mi?
HABERTURK.COM

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı için geri sayım başlarken, konukların kim olacağı gündemi meşgul etmeye başladı. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında birçok ünlü isim sahne alacak, jüri üyeleri ise performanları değerlendirecek. Peki, "Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Talat Bulut evli mi?" İşte Talat Bulut hakkında tüm detaylar...

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Kurtuluş lisesini bitirdi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıftayken tiyatro için okuldan ayrıldı. Talat Bulut, aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosunu'nun oyuncu seçmelerine katıldı. Bir sene süren kursu birincilik ile tamamladı. Sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

1979'da Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'' filminde Türkan Şoray ile birlikte oynayarak sinemaya geçtiği ilk film oldu. Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerinde rol almanın yanısıra bir yıl tekstille uğraştı, şimdilerde ise seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali – 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı
1. Ankara Film Festivali – 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen
20. Antalya Film Festivali – 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman
37. Antalya Film Festivali – 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi
22. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Danla Bilic kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye konuğu Danla Bilic sevgilisi kim?
MAGAZİN Danla Bilic kimdir?
Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven boyu kaç?
MAGAZİN Cemal Can Canseven kimdir?
Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show yılbaşı konuğu Şafak Sezer evli mi?
MAGAZİN Şafak Sezer kimdir?
Ünlülerden 2023 mesajları
MAGAZİN Ünlülerden 2023 mesajları
Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasında karar - Magazin haberleri
MAGAZİN Tazminat davasında karar
İbo Show yılbaşı programı konukları kim? İşte 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları
MAGAZİN 31 Aralık İbo Show konukları kim?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?
MAGAZİN Ata Demirer kimdir?
'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Dikkat Köpek Var'da buluştular
Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri
MAGAZİN 2023'te evleniyorlar
İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show yılbaşı konuğu İrem Derici evli mi?
MAGAZİN İrem Derici kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.