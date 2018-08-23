Talat Bulut'un bu sözleri Şevval Sam'a mı?

Şevval Sam, "Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Tabii ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Gerçek anlamda bu konunun vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz" demişti. Talat Bulut, kendisinin diziye dönmesinden rahatsız olduğunu dile getiren ‘Yasak Elma’daki rol arkadaşı Şevval Sam’ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabında ‘Yandım da Geldim’ adlı bir deyiş paylaştı