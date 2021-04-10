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Tatilde karavan patlaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tatilcilerin tercihlerinde değişikliklere sebep oldu. İzole tatil arayışına girenler, doğa turizmine yöneldi. Karavan tatiline ilgi büyük ölçüde arttı. Turizmciler ve karavan üreticileri, karavan turizmine bu sezon talebin daha da artacağını öngörüyor.

Talebe yetişemiyorlar - Haberler
AA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Karayolları Turizmi İhtisas Başkanı Kerem Serkan Çoban, AA muhabirine, sürdürülebilir turizm için kamp ve karavan turizmini önemsediklerini söyledi.

Kamp ve karavan sektörüne yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini aktaran Çoban, bu konuda artan talebe yönelik Türkiye'nin adımlar atması gerektiğini vurguladı.

AB ülkelerinde 5,8 milyon karavan olduğunu belirten Çoban, "Almanya'da 1,2 milyon karavanın hareket halinde olduğu biliniyor. Türkiye'de resmi bir rakam yok ama 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Satın almanın yanında kiralamanın da talep gördüğüne işaret eden Çoban, ulusal araç kiralama firmaların da artık bu konularda yatırım yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'de yerli üreticilerin de ciddi yatırımlar yaptıklarına değinen Çoban, "Çok yakında bu işin merkezi olan Avrupa'ya da çok ciddi karavan satan bir ülke olacağımıza inancımız tam." dedi.

KAMP ALANLARINA YATIRIM

Avrupa ülkelerinde 2018 verilerine göre 25 bin karavan kamp alanı olduğunu vurgulayan Çoban, "Bunların yüzde 35'i Fransa'da. Fransa ile birlikte Almanya, İspanya ve İtalya ise toplamın 70'ini oluşturuyor. Komşumuz Yunanistan'da 200'lerde. Biz de ise yaklaşık 150 olduğu tahmin ediliyor." diye konuştu.

TÜRSAB olarak bu konuyla ilgili çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Çoban, "Biz karavanı bir turizm ürünü olarak düşünüyoruz. Türkiye'de bulunan 150 karavan kamp alanı sayısının artması lazım. Hem de uluslararası standartlara uygun olarak artırmalıyız. Yerel yönetimler konuyla ilgili. Bu anlamda özel sektörün de yatırımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karavana ilginin doğru değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Çoban, son yıllarda Türkiye'de hem üretim hem kullanım alanında artış yaşandığını belirtti. Çoban, sektör olarak vergi ve sigorta kısmında bazı sıkıntılar olduğunu, bunların da aşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

FİYATLARI 200 BİNE KADAR ÇIKIYOR

İzmir'de bulunan Ortiz Karavan'ın sahibi Murat Ylımaz, yaklaşık 5 yıldır karavan üretimi yaptıklarını söyledi.

Salgından önce de karavana ilginin olduğunu dile getiren Yılmaz, "Gerçek anlamda talep patlaması ise salgınla oldu. Biz geçen yıl karavan yetiştiremedik müşterilerimize. Bu sene de ilgi aynen devam ediyor. Yine talep çok fazla. Üretici sayısının da artmasına rağmen taleplere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Üretici sayısının artmasıyla karavan alacakların daha dikkatli adım atması gerektiğine değinen Yılmaz, alım yaparken iyi araştırma yapılması, ihtiyacın doğru şekilde belirlenip karavan alınması gerektiğini vurguladı.

Yerli üretimde marka sayısının hızla arttığını vurgulayan Yılmaz, "Karavan fiyatları 75 bin liradan başlıyor, 200 bine kadar çıkabiliyor. Fiyatlar markaya, donanıma göre değişiyor." dedi.

Toplumun her kesiminin bir karavan tutkusu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Gerçekten bir sevda. Bir defa karavanla tatil yapan kolay kolay vazgeçemez. Ülke olarak da ciddi bir atağa geçtik. İhracatta yapılıyor. Gelecek yıllarda Türkiye, karavan üretiminde dünyaya yön verecek. Buna inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

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