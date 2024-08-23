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        Taliban'dan kadınlara yeni yasaklar

        Afganistan'da Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Bu kapsamda kadınların kamusal alanda her zaman vücudunu örtmesi ve yüzünü kapaması zorunlu hale getirildi. Kadınların, erkeklerin bulunduğu kamusal alanlarda yüksek sesle konuşması ve tanımadıkları erkeklere bakması yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:32
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        Taliban'dan kadınlara yeni yasaklar
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        15 Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın o günden bu yana kadın haklarına yönelik kısıtlamaları sürüyor. Taliban'ın yeni yasaklarıyla kadınların günlük yaşamına yeni kısıtlamalar getirildi.

        Getirilen yeni kurallara göre, bir kadının kamusal alanda her zaman vücudunu örtmesi ve yüzünü kapaması zorunlu hale getirildi. Giysilerin ince, dar veya kısa olmaması gerektiği belirtildi.

        Taliban'ın yeni yayınladığı 114 sayfalık yeni talimat listesinde günlük hayata yönelik birçok kısıtlama yer aldı.

        Kadınların, erkeklerin bulunduğu kamusal alanlarda seslerinin duyulmaması gerektiği, bu nedenle halk içinde yüksek sesle konuşmamasının yasak olduğu ifade edildi.

        Kadınların kan veya evlilik bağı olmayan erkeklere bakmalarının yasak olduğu belirtildi.

        Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği günden kadınlara pek çok konuda kısıtlama getirildi. Kısıtlamalar kapsamında kadınların tek başına seyahat etmesi yasaklandı, birbiriyle kan bağı bulunmayan kadın ve erkeklerin bir arada bulunması yasaklandı.

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        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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