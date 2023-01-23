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Taliban'dan spor otomobil

Uzun yıllar boyu süren savaşlar ve Taliban sonrası kadın hakları ihlalleri ile gündeme gelen Afganistan, bu sefer 'yerli otomobil' ile kendinden söz ettirdi. Ülkedeki Entop isimli bir firma, spor bir otomobil olan 'Mada 9'u tanıttı. Tasarım olarak bir 'süper spor' otomobil olan Afganistan'ın yerli otomobilinde, Toyota'nın 1998'den 2007'e kadar ürettiği benzinli bir motor kullanılıyor. İlerleyen dönemde otomobilin tamamen elektrikli olacağı belirtilirken, otomobilin Afganistan'da nerede üretileceği, kaç adet üretilmesinin planlandığı ve satışa ne zaman sunulacağı gibi bilgiler ise açıklanmadı

Taliban'dan spor otomobil
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HABERTURK.COM

2021 sonunda yönetimi Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan, yerli üretim bir 'konsept' otomobil tanıttı.

Ülkedeki Entop isimli bir firma, spor bir otomobil olan 'Mada 9'un üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Otomobilin sosyal medyada Entop tarafından yayınlanan videosu ise, savaşlar ve Taliban sonrası kadın hakları ihlalleri ile gündeme gelen ülkenin, ilk kez farklı bir şekilde anılmasına yol açtı.

Afganistan'da 5 yıl içinde geliştirildiği kaydedilen Mada 9, Taliban yönetiminin Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından tanıtıldı.

Afgan yetkililerin, otomobili uluslararası etkinliklerde tanıtılarak ülkenin tanıtımına katkı sağlamayı değerlendirdiği aktarılıyor.

TOYOTA'NIN 25 YILLIK MOTORUNU KULLANIYOR

Entop'un atölyesinde el yapımı olarak üretilen otomobilde, Toyota motoru görev yapıyor.

'1ZZ-FE' kodlu 4 silindirli motor, 1998'den 2007'e kadar Japon markanın farklı modellerinde görev yapması ile biliniyor. 1.8 litrelik güç ünitesi, Corolla, Celica GT ve MR2 Spyder gibi modellerde kullanılmıştı.

Mada 9'un her ne kadar ilk tanıtımı Toyota'nın benzinli motoru ile yapılsa da, ilerleyen dönemde otomobilin tamamen elektrikli olacağı belirtiliyor.

Otomobilin Afganistan'da nerede üretileceği, kaç adet üretilmesinin planlandığı ve satışa ne zaman sunulacağı gibi bilgiler ise açıklanmadı.

Tasarım olarak bir 'süper spor' otomobil olan Afganistan'ın yerli otomobili, ön ve arkada led farlar, arka tamponun ortasına konumlandırılmış egzos çıkışları ve teknik olarak açıklanmasa da 20 inçe yakın jant boyutu ile dikkat çekiyor.

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