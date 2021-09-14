Taliban'dan yalanlama 0:00 / 0:00

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“Taliban sözcüsü” olarak adlandırılan Süheyl Şahin, geçen hafta başbakan yardımcılığı görevine atanan ve örgütün siyasi ofisinin eski başkanı olarak adlandırılan Molla Abdul Gani Baradar'ın çatışmada öldürüldüğü ve yaralandığı iddialarını reddeden bir sesli mesaj yayımlandı.

Sosyal medyayı etkin kullanan örgüt üyesi Twitter'da bir mesajda, Gani Baradar'ın çatışmada öldürüldüğüne ilişkin haberlerin yalan ve tamamen temelsiz olduğunu söyledi.

Kandahar kentindeki toplantılarda Baradar’ın göründüğü videoları yayınlayan örgütün videosunu Reuters hemen doğrulayamadı.

Taliban'dan söylentilere ilişkin yalanlama, Baradar destekçileri ile Hakkani ağından Siraceddin Hakkani'nin çatıştığı söylentilerin ardından geldi.

Seracaddin Hakkani ile Baradar arasındaki olası rekabete ilişkin spekülasyonlar reddedilirken pazar günü Kabil’de gerçekleştirilen Taliban'ın Katar ile görüşmesinde, Baradar'ın görünmediğine dikkat çekildi.

Reuters, hareketin dini ismi ve lideri konumundaki Molla Heybetullah Ahundzade'nin de kamuoyunda görünmediğini belirtti.

Örgütün kurucu ortağı 2008 yılında Pakistan hapishanesinden serbest bırakılan Molla Abdul Gani Baradar'ın Afganistan hükûmetinin başındaki isim olacağı ilk olarak belirtilmişti.