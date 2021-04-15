Talisca'nın planı farklı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya'daki bir televizyon kanalındaki programda, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmek istediğini belirten Brezilyalı oyuncunun Sao Paulo ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi. Çin'de Guangzhou forması giyen Talisca, yaklaşık dört aylık aranın ardından Çin Süper Lig'inde ilk maçına 20 Nisan'da çıkacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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