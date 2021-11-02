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Talisca ve Aboubakar'ın takımı Al Nassr'da kriz!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da buluşan Beşiktaş'ın iki eski yıldızı Talisca ile Aboubakar krizin içine düştü. Lisans komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri için kulübün Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağına karar verdi. Ayrıca alınan kötü sonuçların ardından takımda yerli-yabancı tartışması patlak verdi

Talisca ve Aboubakar'ın takımı Al Nassr'da kriz!

Beşiktaş'ın eski oyuncuları Talisca ve Aboubakar, Suudi Arabistan'da zor günler yaşıyor.

İkilinin takımı Al Nassr ve Al Ittihad'ın, mali şartları yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı açıklandı.

Kulüp, sezon başında yine mali yükümlülükler nedeniyle oyuncuların lisanlarını çıkarmakta zorluk yaşamıştı.

TAKIM İÇİNDE BÖLÜNME!

Ligdeki son 2 maçında Ittifaq'a mağlup olan, Feiha'dan da 1 puan alabilen Al Nassr'da takım içinde yerli-yabancı tartışması başladı.

Suudi Arabistanlı oyuncu Abdulfattah Asiri, son maçın ardından takımdaki yabancı futbolcuların formda olmasa bile 90 dakika oynamasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Talisca da isim vermeden bu sözlere cevap verdi: 90 dakika sahada kalmak istiyorsanız iyi çalışmalı ve kendinizi takıma adamalısınız. Bazı maçlarda oynamamak için sakatlığınız varmış gibi davranmamalısınız.

AYRILIK YAŞANABİLİR

Al Nassr'daki bu gelişmelerin ardından Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

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