Tam 15 tane! Jandarma otobüsün bagajında buldu!

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hilvan ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, eğitimli köpek ile arama yapıldı.
KOLİDEN 15 YAVRU SİNCAP ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre aramada otobüsün bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu.
ADANA'DA TESLİM ALINACAKTI
Ekipler el koyduğu yavru sincapların ücret karşılığında Siirt Otogarı'ndan, Adana'ya teslim alınmak üzere verildiği öğrenildi.
GÖNDERİCİ VE ALICI TESPİT EDİLECEK
Sincaplar; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, jandarma ekipleri, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı.
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