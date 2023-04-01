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Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da jandarma otobüsü bagajında 15 yavru sincap bulundu!
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Tam 15 tane! Jandarma otobüsün bagajında buldu!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, jandarma ekiplerince arama yapılan yolcu otobüsünde 15 yavru sincap bulundu. Ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit için çalışma başlattı

Şanlıurfa'da jandarma otobüsü bagajında 15 yavru sincap bulundu!
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DHA

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hilvan ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, eğitimli köpek ile arama yapıldı.

KOLİDEN 15 YAVRU SİNCAP ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre aramada otobüsün bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu.

ADANA'DA TESLİM ALINACAKTI

Ekipler el koyduğu yavru sincapların ücret karşılığında Siirt Otogarı'ndan, Adana'ya teslim alınmak üzere verildiği öğrenildi.

GÖNDERİCİ VE ALICI TESPİT EDİLECEK

Sincaplar; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, jandarma ekipleri, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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