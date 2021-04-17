Tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında tam kapanma uygulanır mı? Şeklindeki sorular hızla artış gösteriyor. Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısının 65 bin sınırına dayanmasının ardından tam kapanma iddiaları yeniden sosyal medyanın da gündemine oturdu. Konuyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz."