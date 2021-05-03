Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Günün en çok aranılanlar arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Peki, kuyumcular açık mı?

TAM KAPANMADA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Tam kapanma uygulamasına göre kuyumcular kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kuyumcu çalışanlarının muaf olmayacağı biliniyor.

Tam kapanma ise 17 Mayıs'ta sona erecek.