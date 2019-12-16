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“Tamamlanmış En İyi Konut Projesi” Ödülü 3S Firuze Konakları’nın oldu

Sektörün bütün paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards’da 3S Firuze Konakları "Tamamlanmış En İyi Konut Projesi" ödülünü aldı.

Sign of the city ödülü
HABERTURK.COM

Türk gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışma platformu olan “Sign Of The City" 11 Aralık 2019'da İstanbul’da gerçekleştirildi. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne altıncı yılında da değer katan Sign of the City Awards (SotCA) yarışmasında “Tamamlanmış En İyi Konut Projesi” ödülünü 3S Firuze Konakları aldı.

3S Kale Holding’in imzasını taşıyan 3S Firuze Konakları, uzman işçilik ve kalite anlayışıyla fark yaratıyor. Yaşamın geçen yıl Eylül ayında başladığı 3S Firuze Konakları, sakinlerine kaliteli, güvenilir ve ayrıcalıklı bir yaşam fırsatı sunuyor. Mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisi ile ayrıcalıklı yaşamanın kapılarını açmak isteyen son sahiplerini bekliyor.

Avcılar bölgesinde yatay mimarisi ile öne çıkan 3S Firuze Konakları’nda malzeme kalitesi ve deneyimli iş gücünün önemi 3S Firuze Konakları’nın inşasında en önemli detaylar arasında yer aldı. İnşaat alanı ve konut adedi itibarıyla Avcılar’ın E-5 aksındaki en büyük proje olan 3S Firuze Konakları’nda yüzde 70 oranında bir alan yeşil ve sosyal alanlara ayrıldı. Projede, çocuklar için basketbol/futbol sahası; farklı yaş gruplarına yönelik çocuk oyun alanları, kapalı oyun alanı, açık yüzme havuzu; yetişkinler için ise yaklaşık 540 m² kapalı spor salonu, sauna, bilardo, masa tenisi gibi oyunların oynanabileceği hobi alanı, kapalı sinema salonu, açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları gibi sosyal alanlar 3S Firuze Konakları sakinlerinin sosyal yaşamına değer katıyor.

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