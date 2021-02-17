"FAZLA SÜTÜ ATMAK İSTEMİYORUM"

Ecclestone, "İsviçre'de süt paylaşımı yapabileceğim bir site bilen var mı? Pompa ile aldığım ve kullanmadığım sütü bağışlamalıyım. Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.