Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 2. Sayfa programına konuk oldu. İşte Karadağlı'nın açıklamalarından satırbaşları:
Benim Arzu ile ilişkim çok uzundu, evlenmeden önce 10 sene beraberdik. Arzu her zaman benim yanımdaydı, iyi veya kötü günde… Şöhret olduktan sonra hiç, "Artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım" diye düşünmedim.
Arzu ile tanıştığımda lise sondaydı… Arkadaşlığımız oraya dayanıyor. O lise sona gidiyordu, ben de üniversiteye gidiyordum. Seslendirme derslerinde tanıştık. Zamanla arkadaşlığımız flörte döndü. Evlendik, sonra da boşandık.
Evlenmeden önce sevgili olduğumuz dönemde Arzu ile ayrıldık. Üç ay görüşmedik, Arzu o dönem İstanbul’daydı ben de Ankara’da… İstanbul’a geldim Arzu’nun yanına gittim. ‘Tamam, uzatmayalım artık evleniyoruz’ dedim. O da ‘Yok, ne evlenmesi olmaz evlenmiyorum’ dedi ve beni geri çevirdi.
İki ya da üç sene sonra evlendik. Ama ilk başlarda ‘hayır’ı aldım. Biz uzun süre birlikte olduk, çıkma olayımız uzun sürdü. Bayağı uğraştım açıkçası, süründüm demeyeyim ama uğraştım. Bir kez daha nikah masasına oturmaktan ödüm kopuyor…
Arzu olmasaydı hayatta evlenmezdim. Evlenebileceğim tek insan Arzu’ydu onunla da evlendim zaten. Bir daha olur mu olmaz mı bilmem, ama ikimizin de şu an ayrı hayatı var.
Kızım da evlenin diye baskı yapmıyor, hatta bize gülüyor, eğleniyor bizimle.
Kızım Zeyno da seslendirme sanatçısı oldu, dünyaca ünlü bir filmin seslendirmesinde yer alacak.
"ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SETİNE YANLIŞLIKLA ÇAĞRILDIM"
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın setine yanlışlıkla çağrıldığını ve aslında o rol için başkasının düşünüldüğünü itiraf etti. O dönemde yayınlanan Asmalı Konak dizisinde Özcan Deniz'in canlandırdığı Seymen Ağa karakteri için de ilk kendisine teklif geldiğini söyledi. Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra art arda gelen itiraflar canlı yayına damga vurdu.
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