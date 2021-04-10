Savaşçı dizisinin yeni başrollerinden biri Tamer Karadağlı oldu. Sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Tamer Karadağlı, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. İşte Tamer Karadağlı'nın biyografisi...

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara),Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.

Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.