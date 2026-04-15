Tamir sırasında dehşet! Aracın altında kaldı!
İstanbul Zeytinburnu'nda facia yaşandı. Olayda bir servis sürücüsü, tamir etmek istediği aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:27
Zeytinburnu'nda servis şoförü, tamir etmek istediği aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre dün yaşanan olayda, servis aracının arıza yapması sonucu sürücü O.Y. (52) aracını yol kenarına çekti.
O.Y.'nin tamir etmek için altına girdiği araç bir anda hareket etmeye başladı. Aracın altında kalan sürücü, metrelerce sürüklendi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Y, hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
