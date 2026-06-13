Tan Taşçı: Rüyama ortak oldunuz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tan Taşçı, yaklaşık iki yıllık aranın ardından başladığı 'Sende De Benden Var' turnesinin İstanbul ayağında sevenleriyle buluştu. Bayhan Müzik organizasyonuyla 12 Haziran akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen turnenin ilk konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla kapalı gişe yapıldı.

"RÜYAMA ORTAK OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Saatler öncesinden stadyumu dolduran dinleyiciler, Tan Taşçı'nın hitlerine gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Taşçı, "Rüyama ortak olduğunuz için teşekkür ederim" diyerek, dinleyicilerine teşekkür etti.

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Tan Taşçı'nın İstanbul stat konserlerinin ilki; sanat, müzik ve cemiyet dünyasından da yoğun ilgi gördü. Gecede Merve Terim, Saadet Işıl Aksoy, Mustafa Mert Koç, Dilan Çıtak, Levent Dörter ve Elif Andaç Çam gibi isimler de yer aldı.

"BU BENİM İLK ALBÜMÜM OLACAK"

Geceye katılan Mustafa Mert Koç, "Albüm çıkarıyorum, bu benim ilk albümüm olacak. Heyecanla bekliyorum. Bana sürekli arabesk yapıyorsun dediler, ben de bu kez hareketli şarkılardan oluşan bir albüm hazırladım" dedi. Yeni sezonda oyunculuğa da geri döneceğini belirten Koç, "İki sene ara vermiştim, güzel bir projeyle dönüyorum. Ana akım bir kanalda ekranda olacağım" diye konuştu.

"ANNE VE BABA OLARAK GÖREVLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz aylarda iş insanı Pamir Kıraner ile sonlandırdığı evliliği hakkında, "Hayat... Hayatta evlilikler kadar boşanmalar da oluyor. O yüzden hepsi hayatın bir parçası. Çocuğumuz var, anne ve baba olarak görevlerimiz devam ediyor" dedi.

"TAM ZAMANLI ANNELİK PEŞİNDEYİM"

2020'de kızı Marisa Gülcan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Aksoy, yakında tatile gideceğini ve bir yandan da çalışmaya devam edeceğini belirtti. Kızının yaşının küçük olduğunu ve ona bolca vakit ayırdığını söyleyen oyuncu, "Ben çalışmadığım zamanlarda tam zamanlı annelik peşindeyim. Olabildiğince de ona vakit ayırıyorum. Çocuğunuz ile ilgili hiçbir şey zor değil hayatta. Onlar hayatımızın en değerli varlıkları" diyerek, konser alanına giriş yaptı.

Sahne performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Tan Taşçı, gece boyunca siyah ve beyaz tonlarının hakim olduğu şık kostümleriyle sahnedeydi.