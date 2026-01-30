Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Tango Bourges Basket: 72 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Tango Bourges Basket: 72 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 82 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 5. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 82-72 yendi. Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılılar, ikinci tur maçlarının bitimine bir hafta kala adını Altını Final'e yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Altılı Final'i garantiledi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 5. maçında konuk olduğu Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 82-72 mağlup etti.

        Galatasaray, ikinci tur maçlarının bitmesine 1 hafta kala Altılı Final'i garantiledi.

        Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 20 sayılık (48-28) avantajla girdi.

        Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, final periyoduna 67-53 üstün gitti.

        Karşılaşmanın son çeyreğinde üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, maçı da 82-72 kazandı.

        Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 9. galibiyetini aldı. Tango Bourges Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.

        Galatasaray'da Marine Johannes'in 22, Awak Kuier'in 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Fransız ekibinde ise Kariata Diaby ve Tima Pouye'nin 15'er sayısı galibiyete yetmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da fırtına, sel, hortum! Bir yaralı

        (AA) Antalya'da Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede taşkınlar, hasar ve ulaşım aksamaları yaşanırken, Aksu ilçesinde hortum nedeniyle bir kişi yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında