Tango Bourges Basket: 72 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 82 | MAÇ SONUCU

Antalya'da fırtına, sel, hortum! Bir yaralı

(AA) Antalya'da Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede taşkınlar, hasar ve ulaşım aksamaları yaşanırken, Aksu ilçesinde hortum nedeniyle bir kişi yaralandı