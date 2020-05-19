Tansiyon düşüklüğü; büyük tansiyonun 90 mmHg, küçük tansiyonun ise 60 mmHg altında olmasıyla meydana gelen bir durumdur. Bu durum kişinin yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Meydana gelen düşük tansiyon her zaman belirti göstermeyebilmektedir. Bazı zamanlarda kan basıncının ani düşmesiyle belirtiler oluşabilmektedir. Bunlar;

Baş dönmesi ve gözlerde kararma oluşması,

Mide bulantısı,

Soğuk terlemeler,

Hızlı soluma hali,

Yorgunluk oluşması,

Aşırı susama,

Baygınlık oluşması gibi belirtilerdir.

Kişiden kişiye değişen tansiyon düşüklüğü bazılarında düşük olsa dahi belirti göstermeyebilmektedir. Tansiyon düşüklüğünün meydana gelmesi bir rahatsızlığın belirtisi olarak görülmez. Genel olarak kan basıncının düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Kan basıncının düşmesine neden olan durumlar;

Vücutta ishal, kusma, aşırı egzersiz vb. nedenlerle oluşan su kaybı,

Yetersiz beslenme,

İdrar söktürücü, hipertansiyon ve depresyon ilaçları kullanımı,

Tiroid bezleri ve böbrek üstü bezlerinin az çalışması,

Kan şekeri düşüklüğü ve diyabet,

Kalp rahatsızlıkları,

Böcek sokmaları, ilaç ve besin alerjileri,

Yanık oluşumları,

Kan kaybıdır.

Kişilerin bu nedenler dışında; otururken aniden kalkmaları, aniden eğilmeleri sonucu da tansiyon düşüklüğü yaşamaları olasıdır. Tansiyon düşüklüğü olduğunu hissettiğinizde; bol su içmeye çalışın, düz bir zemine yatarak; bacaklarını yüksek bir yere dikerek uzanın, uzun süre aynı duruşu sergilemeyin ve vücut açınızı değiştirmek istediğinizde ani değil; yavaş bir şekilde yapın.

Eğer yeterli sıvı tüketiminiz mevcutsa ve yine tansiyon düşüklüğünde belirtiler görülmekteyse; mutlaka doktorunuza başvurunuz.