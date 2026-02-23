Tansu Biçer, 'Veliaht' setinde alkışlarla karşılandı

76'ncı Berlin Film Festivali'nde en büyük ödül olan 'Altın Ayı'yı, İlker Çatak'ın yönettiği; Özgü Namal ile Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı 'Sarı Zarflar' kazanmıştı.

SHOW TV ekranlarında yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı fenomen dizi 'Veliaht'ta 'Vezir Yılmaz' karakterine hayat veren Tansu Biçer, ödülün ardından set ekibi tarafından coşkuyla karşılandı.

Oyuncu için hazırlanan sürpriz anlar, set ortamında alkışlar eşliğinde kutlandı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Yapılan paylaşımda; "Tansu Biçer, 'Veliaht' setinde işte böyle karşılandı. Başrolünde yer aldığı 'Sarı Zarflar' filminin ekibini, Berlin Film Festivali’nde kazandıkları Altın Ayı için kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.