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        Tanyeli, yardımda bulunanları açıkladı

        Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, kendisine maddi ve manevi yardımda bulunan ünlülerin kimler olduğunu açıkladı; Ebru Gündeş, Seda Sayan ve Bülent Ersoy

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        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 07:26
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        Yardımda bulunanları açıkladı
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        Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Tanyeli, Bodrum Gündoğan'da dostu Safiye Soyman'ın evinde objektiflere yansıdı.

        Yaşadığı kötü günleri anlatan Tanyeli; "3 günlüğüne Bodrum'a geldim. Enfeksiyon kapma riskim olduğu için arabayla gelmek zorunda kaldım, doktorumuzdan bugün haber bekliyorum sonuçlara göre ameliyat tarihim belli olacak. Bu süreçte en çok destek olan isimler; Ebru Gündeş, Seda Sayan, Bülent Ersoy hem maddi hem manevi yanımda oldular" dedi.

        Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen bir derginin yaza merhaba partisinde kendisi için yardım toplanılması sorulan Tanyeli, bu konuda oldukça öfkeli: Benim adıma bağış toplamışlar ama bana gelen bir para yok, ihtiyacım da yok. Öyle bir şeyde talep etmedim ama bu durumlar beni bu süreçte daha çok yaralıyor. Çok çirkin şeyler, biz bununla ilgili bir gece yapacağız zaten ve bir çok sanatçı dostumda o gece beni yalnız bırakmayacaktır ama benim adımı kullanıp para toplamaları beni çok üzüyor.

        Kemoterapi tedavisinden bahseden Tanyeli, bu konuda şunları söyledi; "Beni çok yıpratıyor, yemek yiyemiyorum mide bulantısı oluyor ama bunların geçeceğine inanıyorum ve dua ediyorum. Sabah erken saatte denize girdim, çok özlemişim Bodrum'u. Buranın havası bile bana çok iyi geliyor."

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        #Tanyeli
        #ebru gündeş
        #Seda Sayan
        #Bülent Ersoy
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