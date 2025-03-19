Tanyeli’nin vasiyeti yerine getirildi

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü hayatını kaybetti.

Hayata 54 yaşında veda eden Tanyeli'nin cenaze namazı, salı günü Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Tanyeli'nin cenazesi, vasiyeti üzerine aile mezarlığında annesinin yanına defnedilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine nakledildi. Tanyeli'ye veda Haberi Görüntüle Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Tanyeli'nin oğulları; Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral, eşi İlker Sünneli, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral ve İlker Sünneli Işın Karaca, gazetecilere çok üzgün olduğunu belirterek; "Kendisi yaşama çok bağlı bir insandı. İnsan böyle bir şey karşısında söyleyecek çok kelime bulamıyor. Ona son görev için buradayız" dedi.

Seray Sever de; "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli ve özel bir insandı. Bana 'cennet gözlüm' diyordu. Herkese bir desteği olmuştur. Herkesin kötü anında hep yanındaydı" ifadesini kullandı.