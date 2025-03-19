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        Tanyeli’nin vasiyeti yerine getirildi

        Pankreas kanseri nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesindeki aile mezarlığında, annesinin yanına defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:22
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        Vasiyeti yerine getirildi
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        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü hayatını kaybetti.

        Hayata 54 yaşında veda eden Tanyeli'nin cenaze namazı, salı günü Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Tanyeli'nin cenazesi, vasiyeti üzerine aile mezarlığında annesinin yanına defnedilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine nakledildi.

        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda Haberi Görüntüle

        Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Tanyeli'nin oğulları; Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral, eşi İlker Sünneli, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral ve İlker Sünneli

        Işın Karaca, gazetecilere çok üzgün olduğunu belirterek; "Kendisi yaşama çok bağlı bir insandı. İnsan böyle bir şey karşısında söyleyecek çok kelime bulamıyor. Ona son görev için buradayız" dedi.

        Seray Sever de; "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli ve özel bir insandı. Bana 'cennet gözlüm' diyordu. Herkese bir desteği olmuştur. Herkesin kötü anında hep yanındaydı" ifadesini kullandı.

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        Cenaze namazını kıldıran imam Yüksel Kılınçarslan; Tanyeli'nin Bodrum'a her geldiğinde Tepecik Camisi'ne gelerek namaz kıldığını belirterek, kendisine son görevi yerine getirmek için cenaze namazını kıldırdığını söyledi.

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        #Tanyeli Sünneli
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