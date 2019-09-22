Tanzanya'da Amerikalı bir turist su altında evlenme teklif ederken boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Tanzanya'da Amerikalı bir turist su altında evlenme teklif ederken boğuldu

Kız arkadaşıyla birlikte Tanzanya'da tatil yaparken su altında evlenmek teklif etmek isteyen adam, boğularak hayatını kaybetti.

Tanzanya'da Amerikalı bir turist su altında evlenme teklif ederken boğuldu
BBC TÜRKÇE

Kız arkadaşıyla birlikte Tanzanya'da tatil yaparken su altında evlenmek teklif etmek isteyen adam, boğularak hayatını kaybetti.

Steven Weber ve kız arkadaşı Kenesha Antoine, Tanzanya'daki Pemba Adası'nda deniz içindeki otel odalarından birinde kalıyordu.

Weber, odadan çıkıp deniz gözlüğü ve paletle suya dalarak kız arkadaşına, kağıda yazdığı bir notla evlenme teklif etti.

Weber evlilik teklifinin yazılı olduğu notu cama yapıştırdı. Odanın içinden teklifi kameraya almaya başlayan Antoine, daha sonra görüntüleri paylaştığı Facebook postunda, "Suyun altından bir daha çıkamadı" yazdı.

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Antoine'ın paylaştığı görüntülerde, Weber'in suyun altındaki son dakikaları görülüyor.

Teklif için hazırladığı kağıtta "Seninle ilgili sevdiğim her şeyi anlatabilecek kadar nefesimi tutamam. Ama… seninle ilgili sevdiğim her şeyi, her gün daha fazla seviyorum!" yazıyor.

Ardından kağıdı ters çevirip "Eşim olur musun?" yazısını cama yapıştırıyor ve mayosunun cebinden çıkardığı bir yüzüğü gösteriyor. Sonra da yukarı doğru yüzmeye başlıyor.

Çiftin kaldığı Pemba Adası'ndaki Manta Resort'un CEO'su Matthew Saus, deniz içinde bir acil durum olduğu yönünde çağrı aldıklarını, ancak Weber'in yanına ulaştıklarında yapılacak hiçbir şey kalmadığını gördüklerini söyledi.

Pemba Adası'ndaki Manta Resort da BBC'ye, Weber'in 19 Eylül günü serbest dalış yaptığı sırada boğularak hayatını kaybettiğini teyit etti.

Weber ve Antoine, karadan yaklaşık 250 metre uzaklıkta, 10 metre derinlikteki deniz odasında kalmak üzere 4 günlük rezervasyon yapmıştı.

ABD'nin Louisiana eyaletinden gelen Weber, kız arkadaşına 10 metre derinlikte evlilik teklif etmek isterken hayatını kaybettiğinde, tatilin 3. günündelerdi.

Antoine, sosyal medya paylaşımında "Cevabımı duyamadı, oysaki bir milyon kez evet diyecektim" yazdı:

"Birlikte yaşayacağımız hayatın başlangıcını kutlayamadık, hayatımızın en güzel günü en kötü gününe dönüştü. Kaderin aklınıza gelebilecek en zalim cilvesi… Son birkaç günde yapılması gerekenler listesini yaparken çok zevk aldığımızı, birlikte son zamanlarımızı geçirirken çok mutlu olduğumuzu ve heyecandan başımızın döndüğünü düşünerek teselli bulmaya çalışacağım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib'de ateşkesi öngören iki ayrı tasarı reddedildi
BBCBM Güvenlik Konseyi'nde İdlib'de ateşkesi öngören iki ...
Suudi Arabistan’da petrol tesislerine saldırı: Orta Doğu'da kimlerin elinde İHA var?
BBCSuudi Arabistan’da petrol tesislerine saldırı: Orta ...
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Hudeyda kentinde Husilere bombardıman
BBCSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Hudeyda ...
ABD'li generallerden Suriye'de 'güvenlik mekanizması' açıklaması: Tel Abyad ve Raselayn arasına odaklanıyoruz, buradan ağır silahlar çıkarılacak
BBCABD'li generallerden Suriye'de 'güvenlik mekanizması' ...
ABD'de 'elektronik sigara sebebiyle' sekizinci kişi hayatını kaybetti
BBCABD'de 'elektronik sigara sebebiyle' sekizinci kişi ...
Küresel İklim Grevi: Türkiye dahil 139 ülkede eylemler düzenleniyor
BBCKüresel İklim Grevi: Türkiye dahil 139 ülkede ...
16 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 'onlarca kişi yardım edip polisi aramak yerine olayı Snapchat'ten canlı yayınladı'
BBC16 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 'onlarca ...
iOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler değişti?
BBCiOS 13: Apple'ın yeni işletim sisteminde neler ...
Kimyasal yağmur nedir, nasıl oluşur, İstanbul'da kimyasal yağmur riski var mı?
BBCKimyasal yağmur nedir, nasıl oluşur, İstanbul'da ...
Eleni Antoniadou - Rol modeli mi sahtekar mı? Yunanistan 'başarılı' bilim kadını hakkındaki iddiaları tartışıyor
BBCEleni Antoniadou - Rol modeli mi sahtekar mı? ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X