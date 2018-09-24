Başkanlık İletişimi Direktörü Gerson tarafından imzalanarak yayınlanan açıklamayla, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ölü sayısının 224'e ulaştığı feribot felaketi ile ilgili olarak Yüzey ve Deniz Ulaştırması Düzenleme Kurumu (Sumatra) yönetim kurulunu görevden aldığını bildirdi.

Msigwa, "Devlet Başkanı Magufuli, 20 Eylül'de meydana gelen feribot felaketini takiben bu kararı verdi" dedi.

Devlet Başkanı Magufuli, dün de buna benzer bir karar vererek, Tanzanya Elektrikli, Mekanik ve Elektronik Hizmetler Ajansı (Temesa) danışma kurulunu feshetmişti.

Feribotun neden battığı kesin olarak bilinmemekle birlikte yetkililer eldeki verilerin feribotun yasal olarak izin verilen sayıdan daha fazla insan taşındığını gösterdiğini söyledi.

MV Nyerere adlı feribot Victoria Gölü'nde Perşembe akşamı alabora olarak Ukewere adası yakınlarında batmıştı. Ulaştırma Bakanı Isaack Kamwelwe, çıkarılan cesetlerden 172’sinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer cesetlerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söylemiş, kazadan yaklaşık 40 kişi kurtulabilmişti. Savunma Bakanı Venance Mabeyo da kazazedelerin hayatlarından umut kesildiği için arama çalışmalarına son verildiğini duyurmuştu.

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